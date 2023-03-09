نواب ديمقراطيون يحثون بايدن على إقناع نتنياهو بوقف الإصلاح القضائي

حثت نواب ديمقراطيون، الرئيس الأمريكي جو بايدن على استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لإقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف تشريعاته التي تهدف إلى تقييد السلطة القضائية.

وفي رسالة موجهة إلى بايدن، قالت النائبة روزا ديلاورو، العضو الديمقراطية في لجنة المخصصات في مجلس النواب، وموقعة من عدد من النواب، أكدوا معارضتهم لأي "ضم إسرائيلي محتمل لأراضي الضفة الغربية وتؤيد إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".

وأعرب الموقعون على الرسالة عن قلقهم العميق "إزاء التغييرات المخطط لها في هيكل القضاء الإسرائيلي، والوضع الأمني ​​الهش في الضفة الغربية، والتهديد بالضم الجزئي أو الكامل للمناطق التي ستكون بالتأكيد جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وأضافوا: "نحثكم على استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لمنع حكومة إسرائيل الحالية من إلحاق المزيد من الضرر بالمؤسسات الديمقراطية في البلاد وتقويض إمكانية قيام دولتين لشعبين".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"