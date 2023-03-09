أوستن يرجئ للمرة الثانية وصوله إلى إسرائيل

أرجأ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس، وصوله إلى إسرائيل، لعدة ساعات، وذلك بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي من المتوقع أن تشل حركة المرور.

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ومن المتوقع أن يلتقي أوستن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، في مكان قريب من مطار بن غوريون بدلا من مقر وزارة الجيش، بسبب التظاهرات مع توقع إغلاق الطرق وتحذير السلطات من اضطرابات محتملة في المطار.

وأشار موقع "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن نتنياهو "سيسافر بمروحية من القدس إلى المطار، حيث سيتوجه إلى إيطاليا، لتجنب إغلاق المتظاهرين للطرق".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان) ذكرت بوقت سابق أن المحتجين يسعون لتعطيل 100 رحلة جوية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الخميس، إنه لن يسمح بسد مداخل ومنافذ مطار بن غوريون، قرب تل أبيب، والطرق المحورية.

وأشار إلى أنه "تقرر فرض غرامة مالية قدرها خمسمائة شيكل (142 دولارا) على كل من يقود سيارته ببطء عن قصد في الطرق المؤدية الى المطار".

وسجلت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، مخالفات للسيارات أمام مطار اللد، فيما هتف المتظاهرون: العار، العار!

ويأتي تأجيل زيارة أوستن مع بدء آلاف الإسرائيليين، الخميس، مظاهرات "يوم مناهضة الديكتاتورية" للاحتجاج على مضي الحكومة قدما في تمرير قوانين تقلص صلاحيات القضاء الإسرائيلي لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وكان من المقرر أن يصل لويد من مصر إلى إسرائيل مساء الأربعاء، ولكن تأجل وصوله إلى صباح الخميس.

المصدر: RT+ وكالات