سلطات زابوروجيه: 40 ألف عسكري أوكراني تمركزوا بمنطقة بريشيب

قال القائم بأعمال محافظ مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، إن القوات الأوكرانية نشرت مجموعة تضم 40 ألف عسكري في منطقة بلدة بريشيب التابعة للمقاطعة.

وأضاف المحافظ: "تمكنا من رصد مجموعة من القوات الأوكرانية تضم 40 ألف عنصر وتنتشر في منطقة بريشيب. هذه المجموعة منتشرة ونحن ندرك أنها تستعد لتنفيذ هجوم على مكان ما".

وشدد المحافظ على أن العمل يجري، للتصدي لهذه القوة الأوكرانية وقال: "نحن نستعد لذلك ولدينا هنا يوجد خط دفاع مزدوج قوي إلى حد ما يمتد للعمق. يؤكد القادة العسكريون هناك أنهم جاهزون للتصدي للقوات الأوكرانية".

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ويشار إلى أن بلدة بريشيب، تقع على مسافة 50 كلم شمال ميليتوبول.

المصدر: نوفوستي