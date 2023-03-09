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الولايات المتحدة.. نواب جمهوريون يطلبون زيارة المتهمين بالهجوم على الكابيتول

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الولايات المتحدة.. نواب جمهوريون يطلبون زيارة المتهمين بالهجوم على الكابيتول
AFP
النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين
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تعمل النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين مع رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر لتحديد موعد لزيارة أعضاء الكونغرس لسجن في واشنطن يحتجز فيه المتهمون في الهجوم على الكابيتول.

وقال كل من غرين وكومر إنه من المتوقع إصدار خطاب لبدء عملية تحديد موعد الزيارة اليوم الخميس.

وذكرت غرين أنه من المحتمل أن تكون الرسالة موجهة إلى "عدة أشخاص"، مشيرة إلى "أننا سنقوم بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، من مثل أنهم محتجزون في الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 23 ساعة في اليوم، وحرمانهم من مقابلة عائلاتهم".

وقال كومر إنه يعمل مع غرين على الخطاب تماما كما يفعل مع أي عضو آخر في لجنته بشأن الأمور التي يهتمون بها.

لطالما شجبت غرين وبعض الجمهوريين الآخرين الظروف في مركز الاحتجاز، وتساءلوا عن سبب احتجاز المتهمين دون كفالة.

وفي العام الماضي، طلب حوالي 36 معتقلا نقلهم إلى مرفق الاعتقال الأمريكي في خليج غوانتانامو، بكوبا، بدعوى وجود "العفن الأسود" في المنشأة و"الديدان" في طعامهم.

وكانت غرين زارت ما أسمته "الجناح الوطني" بإدارة الإصلاحيات في العاصمة في نوفمبر 2021، حيث قامت بجولة وتحدثت مباشرة مع المتهمين في 6 يناير. قال مكتبها في ذلك الوقت إنها منحت حق الوصول إلى الموقع بعد "شهور من طلب الوصول برسالة وخطاب ومكالمة تلو الأخرى".

المصدر: The Hill

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