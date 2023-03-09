أنتونوف يصف تكريم النازية الأوكرانية تايرا في البيت الأبيض بالعار

شجب سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنتونوف، تكريم القومية الأوكرانية المتعصبة يوليا بايفسكايا المعروفة باسم تايرا، في البيت الأبيض.

ووصف أنتونوف، منح بايفسكايا التي تنتمي لمنظمة "آزوف" الإرهابية الأوكرانية، الجائزة الدولية الأمريكية للمرأة الشجاعة (International Women of Courage Award)، بالأمر المخزي.

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وقال السفير الروسي: "ياللعار. لا يمكن تصور بتاتا أن يتم تكريم النازيين داخل البيت الأبيض".

وشدد السفير على أن السلطات الأمريكية، تعلم جيدا بأن أتباع "آزوف" يتبعون عقيدة معادية للإنسانية ويستخدمون رموز ألمانيا النازية.

وأضاف أنتونوف: "في عام 2019 ، طالب أعضاء بالكونغرس الأمريكي، وزير خارجيتهم بإدراج هذا التشكيل العسكري الأوكراني في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. ولكن يبدو أن الولايات المتحدة، بغرض إزعاج روسيا، مستعدة حتى لتمجيد النازية. يجب أن تخجل الأوساط الحاكمة الأمريكية أمام قدامى المحاربين الأمريكيين والسوفيت الذين، على حساب حياتهم، حرروا العالم من طاعون النازية".

في يوم المرأة العالمي، قام وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين مع جيل بايدن عقيلة رئيس الولايات المتحدة بتسليم بايفسكايا الجائزة الدولية الأمريكية للمرأة الشجاعة.

المصدر: نوفوستي