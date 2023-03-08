السفارة الأمريكية لدى موسكو: السفيرة لين تريسي تمثل واشنطن عند نقطة تحول في العلاقات مع روسيا

أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو، أن السفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي تمثل الولايات المتحدة عند "نقطة تحول" في العلاقات الأمريكية الروسية.

ووفقا لبيان البعثة الدبلوماسية: "نحن فخورون بأن يكون لدينا على رأس سفارتنا سفيرة جديدة، من خلال خدمتها النموذجية وخبرتها ومهاراتها، اكتسبت ثقة واحترام الإدارة الأمريكية لتمثيل بلدنا في نقطة التحول هذه في العلاقات الأمريكية الروسية".

وفي يوم المرأة العالمي، نشرت السفارة أيضا مقطع فيديو لتريسي، تستذكر أنها كانت أول امرأة ترأس السفارة الأمريكية في موسكو.

ووافق مجلس الشوخ الأمريكي يوم 21 ديسمبر الجاري، على تعيين لين تريسي، سفيرة للولايات المتحدة في موسكو، وأيد ترشيحها 55 من أصل 100 عضو في مجلس النواب بالكونغرس.

وفي سبتمبر الماضي، أنهى جون سوليفان مهامه كسفير للولايات المتحدة لدى موسكو، وقال إن السبب وراء ذلك هو وفاة زوجته، التي كانت تكافح مرض السرطان لفترة طويلة، وتم بعد ذلك تعيين إليزابيث روت، رئيسة مؤقتة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية.

وعملت لين تريسي في روسيا من 2014 إلى 2017، خلال هذه الفترة كانت نائبة السفير الأمريكي الأسبق بموسكو جون تيفتن، وحتى خريف عام 2022 كانت تريسي سفيرة الولايات المتحدة في أرمينيا.

المصدر: تاس + RT