حجم واردات السلع الروسية للولايات المتحدة يتراجع إلى 509 ملايين دولار في يناير

كشفت بيانات حجم التجارة لوكالة الإحصاء الأمريكية الرئيسية، تراجع واردات السلع الروسية إلى الولايات المتحدة في يناير إلى 509 ملايين دولار من 638 مليون دولار المسجلة في ديسمبر 2022.

وفي نوفمبر 2022، بلغ حجم واردات البضائع الروسية إلى الولايات المتحدة 594 مليون دولار، وفي أكتوبر من نفس العام 732 مليون دولار.

وانخفض حجم الصادرات من المنتجات الأمريكية إلى روسيا في يناير، إلى 45 مليون دولار، وبلغ في ديسمبر 113 مليون دولار.

كما أفاد مكتب الإحصاء الأمريكي في أوائل فبراير، بأن حجم صادرات السلع الأمريكية إلى روسيا في عام 2022، أصبح هو الأدنى على الإطلاق في حسابات مؤشرات التجارة الروسية الأمريكية، وبلغ 1.7 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن حجم صادرات المنتجات الأمريكية إلى روسيا انخفض في العام الماضي بنحو 3.7 مرة - من حوالي 6.4 مليار دولار في عام 2021.

وانخفضت واردات السلع الروسية في الولايات المتحدة في عام 2022، إلى حوالي 14.45 مليار دولار من 29.6 مليار دولار المسجلة في عام 2021.

المصدر: تاس