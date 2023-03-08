برلين: معلوماتنا حول تفجيرات خطوط أنابيب "السيل الشمالي" ليست للنشر

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، بأن المعلومات التي تمتلكها الحكومة الألمانية حول تفجيرات خطوط أنابيب "السيل الشمالي" ليست مخصصة للجمهور.

وأكد هابيك، أنه لا يمكنه التعليق على البيانات التي ظهرت في وسائل الإعلام حول التخريب في خطوط "السيل الشمالي".

وأضاف: "لذا فإن معلومات الحكومة الألمانية ليست مخصصة للنقاش في وسائل الإعلام".

كما أشار إلى أن مكتب المدعي العام الألماني منخرط في توضيح تفاصيل الحادث الذي "سيصدر بيانا عندما يكمل تحقيقه".

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المعلومات الاستخباراتية الجديدة، تفيد بأن مجموعة معينة موالية لأوكرانيا، وليس من الضروري أن تكون خططها معروفة لكييف، تقف وراء تخريب خط الأنابيب الرئيسي لنقل الغاز الروسي "السيل الشمالي".

وفي نفس السياق قالت صحيفة "تسايت" الألمانية إن آثار الهجوم على خطوط الأنابيب تؤدي إلى اتجاه أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن محققين من ألمانيا، عثروا على القارب الذي استخدم لتفخيخ خط أنابيب "السيل الشمالي"، أسفل بحر البلطيق، مضيفة أن شخصين أوكرانيين استأجراه من شركة مقرها بولندا.

المصدر: تاس