البنتاغون: الولايات المتحدة توافق على بيع طائرات استطلاع لليابان بقيمة 1.38 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الحكومة الأمريكية وافقت على بيع طائرات استطلاع لليابان بقيمة 1.38 مليار دولار.

وقالت وكالة التعاون الدفاعي التابعة للبنتاغون: "وافقت وزارة الخارجية على بيع محتمل للحكومة اليابانية لطائرة الإنذار المبكر E-2D Advanced Hawkeye (AHE) والمعدات ذات الصلة مقابل 1.381 مليار دولار".

وتشير الوزارة، إلى أن طوكيو طلبت ما يصل إلى خمس طائرات و12 محركا وست محطات لنظام توزيع معلومات الراديو التكتيكي ومعدات أخرى.

المصدر: نوفوستي