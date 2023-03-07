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أوكرانيا تنفي وجود أي علاقة لها بتفجير "السيل الشمالي"

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أوكرانيا تنفي وجود أي علاقة لها بتفجير
Globallookpress Ruslan Kaniuka
مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك
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نفت أوكرانيا وجود أي علاقة لها بتفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق في سبتمبر الماضي.

وكتب مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك على "تويتر"، يوم الثلاثاء، أن "أوكرانيا لا علاقة لها بالحادث في بحر البلطيق ولا توجد لديها أي معلومات عن أي "جماعة موالية لأوكرانيا".

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جاء ذلك تعليقا على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الذي جاء فيه أن مسؤولين أمريكيين يمتلكون معلومات تشير إلى وقوف "جماعة موالية لأوكرانيا" وراء تفجير "السيل الشمالي".

وأشار التقرير في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد أي دليل على ضلوع الحكومة الأوكرانية في التفجير.

المصدر: تاس

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