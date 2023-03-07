لوكاشينكو يعلن عن جنسية منفذ الهجوم الإرهابي على طائرة A-50 قرب مدينة ماتشوليشي

صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأن جهاز الأمن البيلاروسي، ألقى القبض على مواطن من القرم، حاول تخريب طائرة من طراز A-50 قرب مدينة ماتشوليشي، رفقة 20 من مساعديه.

وأوضح لوكاشينكو، أن الجاني، ولد في مدينة "كرفوي روغ"، وهو من سكان شبه جزيرة القرم، وحاملا للجواز الأوكراني، وهو متخصص في مجال تقنيات تكنولوجيا المعلومات، وتم تجنيده من قبل جهاز الأمن الأوكراني عام 2014، لتنفيذ عمليات تخريبية.

وأضاف لوكاشينكو، أن طائرة A-50، لم تتعرض لأضرار كبيرة، وإنما بعض الخدوش وفتحة صغيرة في هيكلها، لن تؤثر على قدرة الطائرة العسكرية على أداء مهامها.

وأشار لوكاشينكو، إلى أن المتهم استخدم مسيرة صينية في تنفيذ الهجوم، تم استيرادها من الولايات المتحدة، منوها بأن الرجل تلقى تدريبات عسكرية على استخدام هذه المسيرة، وتنفيذ هجمات "إرهابية" أخرى.

وألمح لوكاشينكو، بأن هذا الطراز من المسيرات متوفر في الأسواق العالمية، لكن المسيرة التي استخدمها المتهم، تم نقلها من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، ومن ثم أرسلت إلى الجاني.

المصدر: نوفوستي