مسؤول بريطاني: خطة حظر وصول "لاجئي القوارب" لن تخرق القانون الدولي

قال أحد كبار المسؤولين في حزب المحافظين البريطاني إن الخطة الجديدة لحظر وصول اللاجئين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة لن تخرق القانون الدولي.

ومن المقرر أن تنشر وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، اليوم الثلاثاء، تشريعات بشأن عبور القناة الإنجليزية، والتي اعترفت بأنها "تتخطى حدود القانون الدولي".

وسيشمل ذلك منع الأشخاص الذين يأتون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء أو استخدام قانون حقوق الإنسان لوقف ترحيلهم.

وقال مصدر حكومي لشبكة "سكاي نيوز" إن برافرمان ستطلب تطبيق القرارات من اللحظة التي تكشف فيها عن المقترحات في مجلس العموم لمنع مهربي البشر من "اغتنام الفرصة لتسريع المهاجرين عبر القناة".

ومن المتوقع أن تقول إنه بموجب قانون الهجرة غير الشرعية الجديد، لن يتم قبول طلبات اللجوء من أولئك الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة. سيتم نقل الوافدين إلى دولة ثالثة ومنعهم من العودة أو المطالبة بالجنسية.

وقال وزير العدل السابق روبرت باكلاند، إنه بينما قالت برافرمان إن التشريع سيتخطى حدود القانون الدولي، إلا أنه لن يصل إلى حد خرقه.

المصدر: "سكاس نيوز"