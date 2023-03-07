لابيد عن أحداث حوارة: "الإرهابيون لا يمثلوننا"

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على هجوم المستوطنين على قرية حوارة في نابلس، قائلا: "الإرهابيون لا يمثلوننا.. هم ليسوا جزءا منا".

وقال لابيد: "ليلة أخرى من أعمال العنف الإجرامي التي قام بها إرهابيون يهود في حوارة بنابلس، هؤلاء الأشخاص لا يمثلوننا فهم ليسوا جزءا منا - ميليشيات سموتريتش وبن غفير هم الفوضويون الحقيقيون، يجب إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم".

هذا وقد هاجم عدد من المستوطنين الإسرائيليين مساء الاثنين، بلدة حوارة جنوبي نابلس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح.

وقام أحد المستوطنين بإطلاق النار على مركبة للمواطنين الفلسطينيين في حوارة، ما تسبب بإصابة 4 مواطنين بجروح طفيفة جراء الإصابة ببقايا الزجاج المتناثر.

المصدر: RT