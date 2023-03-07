وسائل إعلام: أوكرانيا توسع نطاق طلبها إلى الولايات المتحدة ليشمل القنابل العنقودية

ذكرت وسائل الإعلام أن أوكرانيا وسعت نطاق طلبها إلى الولايات المتحدة ليشمل الذخائر العنقودية المحمولة جوا من طراز "MK-20، والتي تريد كييف إسقاط بعضها من الطائرات المسيرة.

وحسبما تناقلته وسائل الإعلام عن مسؤولين أمريكيين: "وسعت أوكرانيا من طلبها بشأن القنابل العنقودية المثيرة للجدل من الولايات المتحدة، لتشمل أسلحة يريدون تفكيكها وإلقاء قذائف خارقة للدروع من طائرات بدون طيار".

وقال أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب آدم سميث، وجيسون كرو، لوسائل إعلام محلية، إن كييف تطلب من الولايات المتحدة إرسال قنابل عنقودية من طرازMK-20 بالإضافة إلى دعوات للقنابل العنقودية من عيار 155 ملم.

وأشار سميث: "إنهم واثقون في أوكرانيا من أن وحدات MK-20 لديها قدرات خارقة للدروع أكبر من الذخيرة التي تستخدمها قوات كييف لإسقاطها من الطائرات بدون طيار".

وأوضح سميث، أنه يعتقد أن هذا لا ينبغي أن يحدث.

وأكد مصدر بالكونغرس إن المسؤولين الأوكرانيين، يحاولون بشكل خاص حث المشرعين الأمريكيين بالضغط على البيت الأبيض للموافقة على تسليم الذخائر التي طلبتها كييف.

وتعتبر الذخائر العنقودية، محظورة من قبل أكثر من 120 دولة.

ورفض الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، مطالب الجانب الأوكراني، خلال مؤتمر ميونخ الأمني، بتوريد ذخائر عنقودية محرمة دوليا.

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المصدر: نوفوستي