الخارجية الأمريكية: من المستحيل الحديث عن تمديد معاهدة "ستارت" مع الموقف الحالي لروسيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الحديث عن استمرارمعاهدة "ستارت" إلى ما بعد عام 2026، لا يمكن الدفاع عنه مع تعليق روسيا الحالي لمشاركتها في المعاهدة.

وأضاف برايس: "هذه المسألة متقدمة جدا على المنحنى، لأن موسكو أعلنت تعليق مشاركتها في المعاهدة، كما هو واضح لم تلتزم موسكو تقنيا بها، وقبل الحديث عما سيحدث في عام 2026 وعن كل الاحتمالات".

وأشار برايس: "حتى أثناء استكشافنا لخطواتنا التالية، فإننا ما زلنا في امتثال كامل للمعاهدة، وما زلنا مستعدين للمشاركة بشكل هادف مع روسيا بشأن الحد من التسلح".

وأوضح برايس: "نود التركيز على إعادة موسكو إلى الوفاء بها، وهو ما يصب في مصلحة الأمريكيين والروس والعالم بأسره".

ووفقا له، يمكن لموسكو العودة بسهولة إلى تنفيذ "ستارت"، لذلك سيكون من الضروري فقط السماح بعمليات التفتيش.

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المصدر: نوفوستي