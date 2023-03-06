المعارضة التركية تعلن كمال كيليتشدار أوغلو مرشحا توافقيا لمنافسة أردوغان في انتخابات الرئاسة

طرح تحالف المعارضة التركية (الطاولة السداسية) اليوم الاثنين، رسميا، اسم كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب ألشعب الجمهوري، كمرشح توافقي مشترك لانتخابات الرئاسة التركية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم: "في 10 الشهر الجاري يوم الجمعة، سأصدر المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات بعد 60 يوما، وينشر القرار في اليوم التالي بالجريدة الرسمية، وتبدأ مهمة لجنة الانتخابات للتحضير".

ويوم الجمعة الماضي، تلقى معسكر المعارضة التركية هزة سياسية قوية، حيث أعلنت قائدة حزب الخير ميرال أكشنر من "تحالف الأمة" رحيلها عن التحالف، إلا أنها عادت للتحالف اليوم.

وأعلن أردوغان أنه سيصدر في يوم الجمعة المقبل مرسوما رئاسيا لإجراء الانتخابات بعد 60 يوما، على أن ينشر القرار في اليوم التالي بالجريدة الرسمية، لتبدأ مهمة لجنة الانتخابات للتحضير للاقتراع.

المصدر: RT