جرافات إسرائيلية تهدم 3 شقق سكنية في القدس (فيديو)

هدمت الجرافات برفقة القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، 3 شقق سكنية يقطنها 18 فردا من عائلة فلسطينية في حي واد الجوز في القدس المحتلة، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

واقتحمت تعزيزات عسكرية إسرائيلية حي واد الجوز، وفرضت طوقا عسكريا على المنطقة، وطلبت من قاطني المنازل تفريغ محتوياتها، تمهيدا لهدمها، بحجة البناء غير المرخص.

آليات الاحتـــ. ــلال تهدم منزلين لعائلة طوطح في وادي الجوز بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/iciFGbz1fa — حراس Hurras (@huraasnet) March 6, 2023

وأفاد أحد المتضررين من هدم منزله، يحيى طوطح، بأن "الاحتلال هدم عددا من منازل العائلة في المنطقة ذاتها منذ عام 2015"، مبينا أن العائلات "بذلت محاولات عديدة لترخيص هذه المنازل التي تم تشييدها منذ 25 عاما، ولكن بلدية الاحتلال ترفض ذلك".

تركوا سرير الطفل، لكن لم يتركوا له منزلا. هذا ما تبقى من هدم منزلي عائلة طوطح في وادي الجوز في القدس اليوم. pic.twitter.com/dOnBZBnYDC — أحمد دراوشة (@AhDarawsha) March 6, 2023

يذكر أنه سجلت في محافظة القدس 37 عملية هدم خلال شهر فبراير 2023، بينها 11 عملية هدم ذاتي قسري، وشملت عمليات الهدم منازل مأهولة بالسكان وأخرى قيد الإنشاء، بالإضافة لمنشآت زراعية وحيوانية وتجارية وعمليات تجريف أراضِ وأسوار استنادية.

المصدر: وكالات