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جرافات إسرائيلية تهدم 3 شقق سكنية في القدس (فيديو)

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جرافات إسرائيلية تهدم 3 شقق سكنية في القدس (فيديو)
AFP
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هدمت الجرافات برفقة القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، 3 شقق سكنية يقطنها 18 فردا من عائلة فلسطينية في حي واد الجوز في القدس المحتلة، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

واقتحمت تعزيزات عسكرية إسرائيلية حي واد الجوز، وفرضت طوقا عسكريا على المنطقة، وطلبت من قاطني المنازل تفريغ محتوياتها، تمهيدا لهدمها، بحجة البناء غير المرخص.

وأفاد أحد المتضررين من هدم منزله، يحيى طوطح، بأن "الاحتلال هدم عددا من منازل العائلة في المنطقة ذاتها منذ عام 2015"، مبينا أن العائلات "بذلت محاولات عديدة لترخيص هذه المنازل التي تم تشييدها منذ 25 عاما، ولكن بلدية الاحتلال ترفض ذلك".

يذكر أنه سجلت في محافظة القدس 37 عملية هدم خلال شهر فبراير 2023، بينها 11 عملية هدم ذاتي قسري، وشملت عمليات الهدم منازل مأهولة بالسكان وأخرى قيد الإنشاء، بالإضافة لمنشآت زراعية وحيوانية وتجارية وعمليات تجريف أراضِ وأسوار استنادية.

المصدر: وكالات

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