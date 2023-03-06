صحيفة: سيصبح من الصعب على بايدن الحفاظ على مزاعم بأن كييف ستنتصر

أفادت صحيفة "Australian"، بأنه بات من الصعب بشكل متزايد على الرئيس الأمريكي جو بايدن إقناع شعبه بمزاعم انتصار كييف في الأزمة الأوكرانية.

ويقول الكاتب آدم كريتون، "مع استمرار الصراع، يصبح المزيد من الناس ضحاياه، و ملايين المواطنين يهاجرون باستمرار، سيصبح من الصعب على بايدن الحفاظ على الرأي القائل بأن أوكرانيا تنتصر".

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وأضاف كريتون، "وعد الرئيس الأمريكي بعدم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا كما وعد أيضا بعدم إمداد كييف بالدبابات والطائرات المقاتلة، لكن بالمقابل الدبابات في طريقها بالفعل والطائرات المقاتلة التي استبعدها الرئيس فقط في الوقت الحالي.. ربما تكون في طريقها".

وبحسب كريتون فإن الصراع في أوكرانيا يقرب الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى من "مواجهة بائسة" مع روسيا والصين.

من جهتها قالت العضو السابقة في مجلس النواب الأمريكي تولسي غابارد، في وقت سابق من اليوم إن الرئيس جو بايدن دفع العالم إلى شفا حرب نووية، معتبرة أن الديمقراطيين يمولون حربا خطيرة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي





