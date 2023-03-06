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على المباشر.. الرئيس الناميبي يحرج السفير الألماني ويرد عليه بكلمات قاسية (فيديو)

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس الناميبي هاكه كينكوب وهو يوجه كلمات قاسية إلى السفير الألماني في بلاده.

ويظهر الفيديو السفير الألماني وهو ينتقد التواجد الصيني الكثيف في نامبيا، الأمر الذي استفز رئيس البلاد، معتبرا ذلك تدخلا في الشأن الداخلي.

وبدأ السفير الألماني حديثه بالقول إن: "عدد الصينيين المقيمين لديكم في ناميبيا حاليا يتجاوز الألمان بأربعة أضعاف"، معتبرا أن "هذا ليس ما يحدث في مختلف أنحاء العالم". 

فرج عليه الرئيس الناميبي: "ما مشكلتك مع هذا؟ إنك تتحدث عن التواجد الصيني في ناميبيا وكأنه مشكلة أوروبا وليس موضوعا يهمنا نحن".

وتابع: "الصينيون لم يأتوا للعب واللهو في هذه الأرجاء، كما يفعل الألمان"، مشيرا إلى أن الألمان يدخلون للبلد بطريقة المشاهير، ويتم التعامل معهم بشكل جيد، لكن هناك العديد من المواطنين الناميبيين الذين يتعرضون للمضايقات في ألمانيا بمن فيهم أعضاء البعثات الدبلوماسية.

ولفت إلى ضرورة الحديث عن الألمان والطريقة التي يعاملون بها مواطني بلاده، ليختتم حديثه بالقول: "هذه بلادنا ولا تشفق علينا. في كل مرة تأتون فيها تسألوننا عن الصينيين".

المصدر: RT

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