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بودابست تعرض الحل الوحيد الذي يمكن أن يضع حدا للنزاع في أوكرانيا

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بودابست تعرض الحل الوحيد الذي يمكن أن يضع حدا للنزاع في أوكرانيا
Globallookpress
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أكد وزير خارجية هنغاريا بيتر زيغارتو أن الحلول التي تحاول أوروبا إيجادها لحل الأزمة في أوكرانيا "لا تعمل"، مؤكدا أن وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يضع حدا للنزاع.

وقال الوزير زيغارتو يوم الأحد، في مقابلة مع تلفزيون SVT "الهدف الأول هو وقف قتل الناس، ما يعني اتفاق وقف إطلاق النار ولا شيء غير ذلك ".

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وأشار زيغارتو إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي "فشلت في وقف الصراع."

وأردف قائلا: "لقد قدمنا ​​بالفعل 10 حزم عقوبات، هل جعلنا ذلك أقرب إلى حل (النزاع)؟.. لا."

واستدرك: "هل جثت روسيا على ركبتيها؟.. لا.".. "هل أضرت بنا؟.. نعم."، وقال: "يبدو لي أن الحلول التي حاولنا إيجادها في أوروبا ببساطة لم تنجح، لأننا انجرفنا مع العقلية العسكرية كثيرا "،

وعندما سؤاله عن سبب "عدم إرسال بودابست أسلحة إلى كييف"، أجاب زيغارتو: "نحن دولة مجاورة لأوكرانيا ولا نريد أن يموت المزيد من الناس. لهذا السبب نعمل على إيقاف هذا. نحن لا نرسل أسلحة، نحن نواصل الدفاع عن السلام ".

المصدر: تاس

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