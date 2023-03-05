صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون دوغلاس ماكغريغور، بأنه فور هزيمة أوكرانيا عسكريا، ستتخلى واشنطن عن زيلينسكي وفريقه وستحاول نسيان كل الفظائع التي تسببوا فيها في البلاد.

وعندما سئل في مقابلة نشرت على موقع "يوتيوب" مع الصحفي الأمريكي ستيفن غاردنر، عما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من الانتصار في ساحة المعركة، أجاب المستشار بالنفي.

وقال ماكغريغور: "من المحتمل أن تكون كييف آخر من يعرف هذا الأمر، وبالتأكيد لن يكونوا قادرين على التأثير في ذلك بأي شكل من الأشكال، سيفعل الأمريكيون مرة أخرى ما فعلوه بالفعل بعد فيتنام، لقد ألقوا المعدات المتبقية، والتي رأوا أنها لا قيمة لها، في بحر الصين الجنوبي، وأبحروا بعيدا ولم يتذكرها أحد".

وأضاف، برأي الجيش، فإن الأمريكيين كقوة جوية وبحرية، لديهم دائما فرصة ركوب طائرة أو سفينة والإبحار إلى الوطن إذا لم تكن الأمور في صالحهم.

وفي إشارة إلى تاريخ الحملات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان، أشار إلى أن ذاكرة الأمريكيين قصيرة للغاية، ويمكنهم الانتقال بسرعة من موضوع أوكرانيا إلى موضوع إخباري آخر.

المصدر: نوفوستي