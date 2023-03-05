إيران تخطط لإطلاق قمر صناعي في نهاية العام بالتعاون مع روسيا

ذكرت وكالة أنباء "إسنا" يوم الأحد أن إيران تخطط لإطلاق قمرين صناعيين من إنتاجها الخاص إلى المدار في ديسمبر بالتعاون مع روسيا..

ومن المفترض أن يتم وضع قمري "كوسار" و"هودخود" في المدار على ارتفاع 500 كيلومتر من سطح الأرض.

وبدأت إيران برنامجها الفضائي في عام 2004، وهي اليوم واحدة من تسع دول في العالم تنتج أقمارا صناعية. كما أن إيران إلى جانب روسيا والولايات المتحدة. تعد واحدة من 24 دولة مؤسسة للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، التي أنشئت في عام 1959.

في عام 2017، تم افتتاح مركز الإمام الخميني للفضاء في إيران لحل مشاكل صناعة الطيران الوطنية. المركز قادر على إعداد وإطلاق وتتبع تحليق المركبات الفضائية في مدار أرضي منخفض.

المصدر: تاس