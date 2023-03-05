زيلينسكي يصدر تعليمات بتعزيز حماية منشآت الطاقة الأوكرانية

أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تعليمات لتعزيز حماية منشآت الطاقة الأوكرانية واستعادة البنية التحتية المتضررة بحلول موسم التدفئة القادم.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة: "نحن نعمل بالفعل على جميع السيناريوهات وسنبذل قصارى جهدنا لنكون جاهزين لفصل الشتاء المقبل".

وأضاف: "في غضون ستة أشهر، يجب على مهندسي الطاقة لدينا والحكومة والخدمات الأمنية وكل من يشارك في أداء المهام ذات الصلة تعزيز حماية مرافق الطاقة، واستعادة البنية التحتية التي دمرت.. هذا عمل كبير، وقد بدأ بالفعل".

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة الأوكراني غريمان غالوشينكو، إن البلاد تنهي موسم التدفئة بفائض من الطاقة، مع احتياطيات كافية من الغاز والفحم، وأعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال عن تعزيز حماية منشآت الطاقة في البلاد.

المصدر: نوفوستي