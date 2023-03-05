شولتس: ألمانيا أنفقت 14 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في عام 2022

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن إجمالي المساعدات المقدمة لأوكرانيا من ألمانيا في عام 2022، بلغ حوالي 14 مليار يورو، مما جعلها أكبر مانح لكييف في قارة أوروبا.

وقال شولتس: "نمد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات المالية اللازمة. لقد أصبحنا أكبر مانح لكييف في قارة أوروبا. بطريقة أو بأخرى، قدمنا ​​14 مليار يورو لأوكرانيا العام الماضي، وسنواصل القيام بذلك".

وفي 24 فبراير من العام الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لطلب قادة جمهوريات دونباس بالمساعدة.

وشدد بوتن، على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، والأهداف هي نزع السلاح وإبقاء أوكرانيا على الحياد، وبدأ الغرب ردا على قرار روسيا، في فرض عقوبات عديدة وواسعة النطاق ضدها تدريجيا، إلى جانب ذلك، بدأت الدول الغربية بتزويد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية بمبالغ تقدر في هذه المرحلة بمليارات الدولارات.

واعترف عدد من السياسيين الغربيين بأن هذه في الواقع حرب اقتصادية ضد روسيا، كما صرح بوتين في 16 مارس، فإن سياسة العقوبات الغربية ضد موسكو تحمل كل علامات العدوان، وأشار إلى أن سياسة احتواء روسيا استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب.

المصدر: تاس