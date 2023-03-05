شولتس: الإنتاج الدفاعي في ألمانيا سينمو بشكل مستمر

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة مع شبكة CNN، بأن الإنتاج الدفاعي في ألمانيا سينمو بشكل مستمر، من أجل زيادة قدراتنا وضمان سلامتنا.

وقال شولتس: "فكرتي هي أننا بحاجة إلى تغيير نهج صناعة الدفاع. نحن بحاجة إلى الإنتاج المستمر للأسلحة الأساسية.. إذا فعلنا ذلك، فلن يؤدي ذلك إلى زيادة قدراتنا فحسب، بل أيضا ضمان سلامتنا".

وأضاف شولتس، أن الحكومة الألمانية في عام 2023 "ستبرم جميع الاتفاقات الضرورية مع صناعة الدفاع بشأن ما ستقدمه للسلطات".

كما أعلن المستشار الألماني عن استعداد الغرب لتقديم ضمانات أمنية محددة لأوكرانيا بعد انتهاء النزاع، معتبرا أن الوقت لم يحن بعد لهذا الأمر.

وأضاف: "أعتقد أنهم يعرفون أننا مستعدون لتنظيم طرح نوع من الضمان لهذا البلد من أجل فترة سلام مقبلة. لكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن زيادة إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تضع عبئا ثقيلا على اقتصادات الدول وتؤثر سلبا على رفاهية مواطني هذه الدول.

المصدر: تاس