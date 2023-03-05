رئيس بلدية نيويورك السابق يؤكد أن إسرائيل تتجه نحو الكارثة: حكومة نتنياهو تدمر كل شيء جيد

اعتبر رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بولمبرغ أن إسرائيل تتجه نحو الكارثة، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مايكل بولمبرغ قوله إن إسرائيل تتجه نحو الكارثة، وأن حكومة نتنياهو تدمر تحالفات إسرائيل وتعرض أمنها للخطر، وتدمر الاقتصاد والديمقراطية.

بدوره ، استشهد رئيس الوزراء السابق يائير لابيد بتصريحات بلومبرغ، معتبرا أن هذه الحكومة "المجنونة" تدمر كل شيء جيد في إسرائيل.

وتشهد إسرائيل انقسامات حادة على الصعيد السياسي والشعبي، وسط احتجاج عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء إسرائيل ضد مشروع الإصلاح القضائي.

ويحتج الإسرائيليون على خطط حكومة بلادهم اليمينية المتطرفة لإصلاح منظومة القضاء، وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون من شأنه أن يمكن المشرعين من إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة، وأقر الكنيست الإسرائيلي الجزء الأول من الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، الحكومة إلى تعليق عملية الإصلاح والعودة إلى الحوار مع المعارضة، وينظم معارضو الإصلاح مظاهرات منتظمة يصل عددهم إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ أوائل يناير.

المصدر: RT + "نوفوستي"