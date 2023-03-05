زاخاروفا: محادثة بلينكن مع لافروف إجراء ضمن حملة الانتخابات الأمريكية

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مبادرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالحديث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالهند بأنها إجراء انتخابي

وقالت زاخاروفا مساء يوم الأحد عبر برنامج حواري على قناة روسيا -1 التلفزيونية: "هذا إجراء مخطط له منذ البداية من أجل استعراض العضلات بطريقة ما، في الشأن الدولي لخدمة الحملة الانتخابية".

وأشارت إلى أنه بعد محادثة قصيرة بين الوزيرين، رصدت وزارة الخارجية الروسية "عربدة إعلامية" في وسائل الإعلام الأمريكية، عندما بدأ بلينكن، ووزارة الخارجية الأميركية، في سرد الملحمة، حول إجراء مفاوضات ترقى لمستوى المفاوضات المتعددة المستويات لنزع السلاح".

وشددت زاخاروفا على أن الإدارة الأمريكية الحالية لديها "إنجازات صفرية"، لقد أخفقوا مجددا فيما يخص عزل روسيا. لكن لا بد من وجود أجندة إيجابية، وقد كان ذلك، لا أعرف، ربما دقيقتان أو ثلاث أو أربع دقائق، تكفي لكي يتعلق بلينكن بجزء من ملابس لافروف على هامش اجتماع مجموعة ال 20".

وقال بلينكن يوم الخميس إنه أجرى محادثة قصيرة مع لافروف على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ 20 دعا خلالها وزير الخارجية الروسي إلى العمل معا لتحقيق "سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.

المصدر: تاس