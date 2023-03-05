دمشق تدين بشدة زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية إلى قاعدة عسكرية شمال شرق سوريا

دانت الخارجية السورية بشدة زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إلى قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرق سوريا وأكدت أنها انتهاك صارخ لسيادة وحرمة أراضيها ووحدتها.

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وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: "سوريا تدين بشدة الزيارة غير الشرعية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق سورية وتؤكد أنها انتهاك صارخ لسيادة وحرمة أراضيها ووحدتها".

وأكد المصدر أن "سوريا تطالب الإدارة الأمريكية بالتوقف فورا عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي ووقف دعمها لميليشيات مسلحة انفصالية.. وسورية تؤكد أن هذه الممارسات الأمريكية لن تحرفها عن نهجها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها".

وأضاف المصدر أن سوريا تتوجه إلى الدول التي تنشد الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم لإدانة هذه الانتهاكات الأمريكية ووقفها.

وحط رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي في إحدى القواعد التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا أمس السبت، بحسبما ذكرته وكالة "رويترز".

هذا وقد وصل ميلي في زيارته هذه غير المعلن عنها مسبقا، من أجل تقييم فعالية الحرب ضد جماعة "داعش" الإرهابية (المحظورة في روسيا الاتحادية)، بالإضافة إلى سلامة القوات الأمريكية في سوريا.

المصدر: سانا