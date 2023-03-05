الصين توضح أهم أسس مخططها الهادف لتعزيز الاستقرار والأمن القومي للعام 2023

نشرت الصين اليوم خطتها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام 2023، والتي تهدف لتعزيز الاستقرار وضمان الأمن القومي.

وأكدت الوثيقة التي صدرت خلال افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، على ضرورة ضمان الأمن القومي والاستقرار المجتمعي، المبني على أسس أمنية متينة.

وحثت الوثيقة على تعزيز العمل المشترك، وتفعيل الآليات الوطنية للحيلولة دون وقوع المخاطر، والسيطرة عليها في حال وقوعها.

ويعتبر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، وشارك في جلسته التي عقدت اليوم 3000 نائب، ومن المقرر أن يحددوا في الأيام المقبلة الاتجاه الرئيسي للعمل التشريعي والاقتصادي للعام المقبل، وكذلك انتخاب قيادة جديدة.

المصدر: نوفوستي