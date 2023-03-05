الفلبين ترصد سفينة صينية بالقرب من جزيرة متنازع عليها

قالت الفلبين إنها رصدت سفينة تابعة للبحرية الصينية وعشرات القطع البحرية الأخرى حول جزيرة متنازع عليها، في بحر الصين الجنوبي مع تصاعد التوترات الإقليمية في المنطقة.

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ولفت خفر السواحل الفلبيني إلى أن 42 سفينة يعتقد أن طاقمها من أفراد "الميليشيات البحرية الصينية"، شوهدت بالقرب من جزيرة ثيتو، بينما شوهدت سفينة تابعة للبحرية الصينية وسفينة خفر السواحل "تتسكع ببطء" فى المياه المحيطة، وفق ما نقلت فرانس برس.

وقال خفر السواحل في بيان إن "استمرار وجودهم غير المصرح به يتعارض بشكل واضح مع حق المرور البريء وانتهاك صارخ لوحدة أراضي الفلبين".

وثيتو تقع في سلسلة جزر سبراتلي وهي أكبر نقطة مأهولة في مانيلا وأكثرها أهمية من الناحية الاستراتيجية في بحر الصين الجنوبي.

الجزيرة الصغيرة المعروفة محليا باسم باغ آسا، تقع على بعد حوالي 300 ميل (480 كم) غرب مقاطعة بالاوان غرب الفلبين. وتعد موطنا لأكثر من 400 شخص، بما في ذلك أفراد الجيش وإنفاذ القانون، وتستخدم مانيلا الجزيرة للحفاظ على مطالبتها الإقليمية.

وكان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور استدعى الشهر الماضي السفير الصيني للشكوى من شدة وتواتر تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي.

وقدمت الفلبين 77 شكوى ضد أنشطة الصين في البحر، بما في ذلك الادعاء بأن سفينة حرس السواحل الصينية وجهت يوم 6 فبراير "ليزر من الدرجة العسكرية" إلى إحدى سفن حرس السواحل الفلبينية في مهمة إمداد.

وتدعي الصين السيادة على جزر سبراتلي، بينما تمتلك كل من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام مطالبات متنافسة على بعض أو كل الجزر.

المصدر: وكالات