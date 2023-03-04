إعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون بتل أبيب (فيديوهات)

أعلنت السلطات الإسرائيلية في مطار بن غوريون في تل أبيب، حالة الطوارئ الكاملة، على خلفية هبوط اضطراري لطائرة إسرائيلية تحمل 230 مسافرا، بعد اكتشاف عطل فني بها.

ووفقا للقناة "12 الإسرائيلية": "الطائرة إسرائيلية تابعة لشركة العال وتحمل 230 مسافرا و65 طنا من الوقود، وكانت في طريقها من إسرائيل إلى اليابان".

ووفقا لشركة "العال" الإسرائيلية: "أقلعت الرحلة 091 في الساعة 22:05 بالتوقيت المحلي، وبسبب عطل فني بعد الإقلاع ستعود الرحلة لتهبط في مطار بن غوروين بتل أبيب، بعد أن تقوم بالتخلص من الوقود فوق البحر، من أجل تقليل حدة الهبوط، وستهبط الرحلة بسرعة أعلى قليلا من المعتاد، ولكن دون أي خطر على سلامة الركاب وأفراد الطاقم".

وبحسب مؤسسة "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية، هرعت قافلة من سيارات الإسعاف والطواقم الطبية إلى مطار بن غوريون، من أجل التأمين الطبي لركاب الطائرة".

ووفقا لمراسلة RT، هبطت الطائرة في مطار بن غوريون بسلام.

المصدر: وكالات