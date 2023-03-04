باحث بمعهد أمريكا وكندا: برلين تدرك أنها تعرضت للخديعة من قبل واشنطن في مسألة توريد دبابات لأوكرانيا

رجح خبراء أن يطالب المستشار الألماني أولاف شولز، خلال زيارته للولايات المتحدة، بالحصول على تفسيرات من واشنطن بشأن مسألة توريد الأسلحة والدبابات إلى أوكرانيا.

يرى البروفيسور في علوم الاقتصاد، والباحث في معهد الولايات المتحدة وكندا فلاديمير فاسيليف، أن أولاف شولز، سيسعى خلال اجتماعه المقبل مع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، لاستيضاح القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية. على الأرجح المستشار الألماني بدأ فجأة يفهم كيف أن واشنطن خدعت برلين في مسألة إمداد أوكرانيا بالدبابات. السلطات الألمانية ستحاول معرفة ما الذي تنوي السلطات الأمريكية فعله بالضبط.

وأوضح الخبير خلال لقاء مع موقع أوكرانيا. رو الإخباري: "الخدعة تتمثل في أن ألمانيا بدأت عمليات تسليم الدبابات لأوكرانيا بالفعل ليتضح فيما بعد واشنطن تستبعد إمكانية إرسال دبابات أبرامز خلال الأشهر المقبلة، أو أن عملية التسليم قد يتم تأجيلها حتى نهاية العام.

وعلق الخبير: "أعتقد أن شولز لم يتوقع التعرض لخديعة كهذه".

وفقا للعالم السياسي، قامت الولايات المتحدة بخداع ألمانيا، لكي تكتسب مزايا جادة على صعيد السياسة الخارجية، وصفات بطولية لكونها الدولة التي قادت الجهود الدولية لإمداد كييف بالدبابات التي تحتاجها بشدة. هذا بالإضافة إلى أن هذا من شأنه إفساد العلاقة بين برلين وموسكو بشكل عميق.

المصدر: FAN