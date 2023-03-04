شركة "راينميتال" الألمانية تنوي بناء مصنع دبابات في أوكرانيا

تجري شركة "راينميتال" الألمانية لصناعة الأسلحة محادثات "واعدة" لبناء مصنع دبابات في أوكرانيا عقب الغزو الروسي، وفق ما أعلن رئيس الشركة أرمين بابيرغر.

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وفي مقابلة مع صحيفة راينيشه بوست، أوضح رئيس الشركة أرمين بابيرغر قائلا: "يمكن بناء مصنع راينميتال في أوكرانيا بكلفة تبلغ 200 مليون يورو"، لإنتاج ما يصل إلى 400 دبابة من طراز بانثر سنويا.

وأشار إلى أنه يتوقع اتخاذ قرار بشأن هذا المخطط خلال شهرين، موضحا أن موقعا مماثلا يمكن حمايته من هجوم روسي بواسطة منظومة دفاع جوي.

واعتبر بابيرغر أن أوكرانيا تحتاج إلى ما بين 600 و800 دبابة لمواجهة روسيا، ومن هنا تأتي الحاجة إلى إنتاج دبابات جديدة بسرعة.

وأكمل: "حتى لو قدمت ألمانيا 300 دبابة من طراز ليوبارد 2، لن يكون ذلك كافيا".

هذا وهدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف في منشور عبر قناته في "تيلغرام" بأن يواجه افتتاح المصنع "بوابل من (الصواريخ الروسية) كاليبر وصواريخ أخرى".

وتعرّض المستشار الألماني أولاف شولتس لانتقادات بسبب تأجيله قرار إمداد أوكرانيا بدبابات هجومية من طراز ليوبارد الألمانية الصنع قبل الموافقة على ذلك نهاية يناير، فيما وافقت برلين على إرسال 18 دبابة "ليوبارد 2 إيه6إس" من مخزون الجيش الألماني وكذلك على إعادة تصدير دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا من دول أخرى من بينها السويد وفنلندا والبرتغال وبولندا، إذ تقضي الخطة بإرسال أكثر من 30 دبابة ليوبارد إلى كييف.

المصدر: "فرانس برس"