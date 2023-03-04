مداهمات يومية.. قناة ألمانية تكشف عدد الهجمات العنصرية ضد اللاجئين

لأول مرة منذ 2015، سجّلت الهجمات على مراكز إيواء اللاجئين والمتقدمين للجوء ازديادا مرة أخرى في ألمانيا، وصلت في 2022 إلى 121 هجوما، بزيادة 73٪ عن العام الذي سبقه.

وذكرت قناة N-TV الألمانية، أنه بالإضافة إلى ذلك "يتعرض ما معدله 3 لاجئين للهجوم يوميا في ألمانيا."

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وبحسب وزارة الداخلية في البلاد، فقد جاء إليها ما يقرب من 218 ألف مهاجر في عام 2022، دون احتساب حوالي مليون أوكراني وصلوا البلاد أيضا.

هذا وقد شهد العام الماضي في ألمانيا زيادة كبيرة في عدد الهجمات على المنازل التي يتم فيها إيواء طالبي اللجوء. وذكرت القناة التلفزيونية الألمانية، نقلا عن بيانات وزارة الداخلية الألمانية، أن 121 هجوما جرى على ملاجئ للاجئين.

وهذا يمثل زيادة بنسبة 73٪ عن عام 2021، الذي تم فيه تسجيل 70 جريمة من هذا النوع، حيث ارتكبت الجرائم هذه بصورة أساسية بناء على المعتقدات اليمينية لمرتكبيها.

المصدر: RT