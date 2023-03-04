بوخارست تنفي موافقتها على بناء قاعدة عسكرية أمريكية في رومانيا

نفت وزارة الدفاع الرومانية الشائعات حول اتفاق سري بين الحكومتين الأمريكية والرومانية بشأن بناء قاعدة عسكرية أمريكية في دلتا الدانوب برومانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الرومانية في صفحتها على فيسبوك: "نحن نلفت الانتباه لانتشار أنباء مزيفة تفيد، دون أي أساس حقيقي، بأن الحكومتين الرومانية والأمريكية أبرمتا اتفاقية سرية لبناء قاعدة عسكرية في دلتا الدانوب. صفقة كهذه لم تتم مناقشتها مطلقا".

المصدر: تاس