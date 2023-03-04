وزير الدفاع الروسي يتفقد مركز القيادة ويبحث مع نوابه استمرار تزويد القوات بالذخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن سيرغي شويغو عقد اجتماعا مع نوابه في مقر المجموعة المشتركة بشأن استمرار تزويد القوات بالأسلحة والذخيرة، وشكرالعسكريين على أدائهم المثالي وقلدهم أوسمة

ووفقا لبيان الوزارة: "استمع وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، في إطار عمله في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية، إلى نوابه بشأن تنظيم استمرار إمداد القوات بالأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة".

وأوضحت الوزارة، أنه تم إيلاء اهتمام خاص لتنظيم التدريب القتالي للوحدات الاحتياطية والعمل العسكري والسياسي وأنواع أخرى من الدعم الشامل للقوات.

وتحدث شويغو أيضا مع الجيش وشكرهم على أدائهم المثالي للمهام في منطقة العمليات الخاصة، وقدم جوائز الدولة، بما في ذلك ميداليات النجمة الذهبية، ووسام الشجاعة، وشارة سانت جورج كروس وميداليات الشجاعة.

وقال الوزير موجها كلامه للقوات الروسية: "نتطلع للقائكم. أهنئكم من أعماق قلبي! وننتظر مآثر وإنجازات جديدة منكم، وإنجازات جديدة في عملنا، وهو أمر ضروري جدا لبلدنا اليوم".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو تفقد مركز القيادة الأمامية لأحد تشكيلات مجموعة قوات "فوستوك" في اتجاه جنوب دونيتسك.

المصدر: تاس