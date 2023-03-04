خبير: التوقعات الأمريكية حول مآلات الأزمة الأوكرانية باءت بالفشل!

أفاد الخبير الاقتصادي، رايان ماكماكين، بأن واشنطن لم تحقق أيا من توقعاتها "المخيفة" حول الأزمة الأوكرانية، بعد مرور عام على بدء العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف ماكماكين في مقال لمعهد فون ميزس، "لم تتحقق توقعات السلطات الأمريكية ووسائل الإعلام، باستيلاء روسيا على نصف أوروبا خلال فترة وجيزة، كما أن العقوبات الاقتصادية لم تتسبب بانهيار النظام الروسي، فمواقف معظم دول العالم تجاه الأزمة الأوكرانية غامضة، وتعتبر الهدنة السيناريو الأبرز لإنهاء الأزمة الأوكرانية".

وأشار ماكماكين إلى أنه بالرغم من كل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وحلف الناتو لتحويل الصراع الأوكراني إلى حرب عالمية ثالثة، إلا أنها ما زالت تحتفظ بطابع إقليمي.

وقال مكماكين: "يبدو أن معظم دول العالم غير معنية بالتضحية بمصالحها لتحقيق المنفعة الأمريكية في أوكرانيا، ويرى الكثيرون أن حديث الولايات المتحدة حول احترام سيادة الأراضي الأوكرانية، مجرد نفاق علني".

المصدر: نوفوستي