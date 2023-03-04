نشطاء البيئة يلطخون نصبا كتبت عليه مواد الدستور الألماني بالنفط الخام (فيديو)

قام نشطاء من حركة المناخ "Letzte Generation" بتلطيخ الزجاج الأمامي الذي يحمي نصبا كتبت عليه مواد الدستور الألماني بالقرب من بمبنى البوندستاغ بالنفط الخام.

ونشر النشطاء في تغريدة على "تويتر" مقطع فيديو لهذه العملية وكتبوا تحته: "كتبت على النصب بالقرب من مبنى البوندستاغ مواد الدستور الألماني. وأظهرنا اليوم كيف تتعامل مع الحكومة".

وأضافوا أن نشطاء آخرين قاموا بتثبيت ملصقات في مكان قريب من النصب كتب عليها: "النفط أم الحقوق الأساسية؟"، متابعين: "حرق النفط أم حماية الحقوق الأساسية؟ في عام 2023 لا يمكن إلا شيء واحد فقط".

++ Berlin: Monument der Grundrechte in „Erdöl” getränkt ++



Das Kunstwerk nahe des Bundestagsgebäudes zeigt die Artikel des Grundgesetzes. Wir haben heute gezeigt, wie die Regierung mit diesen umgeht.



Erdöl verfeuern oder Grundrechte schützen? 2023 geht nur eines von beidem. pic.twitter.com/Ss3wnNvI8S — Letzte Generation (@AufstandLastGen) March 4, 2023

كما عبروا عن اعتقادهم أن الحكومة الألمانية تؤجج كارثة مناخية. وأوضحوا: "وفق قانون حماية المناخ لا تخطط (الحكومة) لأن تصبح محايدة مناخيا حتى عام 2045 بينما من المتوقع أن نتجاوز في عام 2030 حد 1,5 درجة. وابتداء من ذلك الوقت سنواجه خطرا شديدا لعبور 6 نقاط تحول مناخية لا رجعة فيها وفي هذه الحالة ستكون الحقوق الأساسية في خطر".

المصدر: نوفوستي