أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن حوالي 500 جندي أوكراني سقطوا بين قتيل وجريح في محور دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وقالت وزارة الدفاع في الإفادة الصحفية اليومية إن القوات الروسية قضت على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، في محور خيرسون، بالإضافة إلى تدمير 20 مركبة ونظام مدفعي من "M777" أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر.



وفي اتجاه كوبيانسك أسفرت العمليات الهجومية التي تشنها القوات الروسية بدعم من الطيران والمدفعية عن مقتل أكثر من 90 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة و6 مركبات.



وفي محور جنوب دونيتسك ومنطقة زابوروجيه ألحق سلاح الطيران الروسي خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية، حيث تم القضاء على 80 عسكريا وتدمير دبابة ومدرعتين ومدفعين خلال اليوم الماضي.



وفي منطقة دروجكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير رادار ومنظوم صاروخية مضادة للطائرات من نوع "إس-300".



كذلك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية اليوم الماضي مروحية من طراز "Mi-8" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بمنطقة زابوروجيه.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض 12 صاروخا من نوع "هيمارس"، كما تم إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية.

المصدر: RT