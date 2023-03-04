المفوضية الأوروبية تدعو لنقل الصناعات الدفاعية إلى "اقتصاد الحرب"

أعلن المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بريتون، عن ضرورة نقل الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى مرحلة "اقتصاد الحرب".

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن بريتون قوله: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي تنتقل صناعات الدفاع الأوروبية إلى نموذج اقتصادي في زمن الحرب لتلبية احتياجات التصنيع الدفاعي"، وأشار، إلى ضرورة تكثيف إنتاج الذخائر "للتعامل مع واقع الصراع الشديد".

ويمارس بريتون الضغوط على المؤسسات المالية، التي لا تتعاون مع شركات الأسلحة، لزيادة حجم الإقراض لهذه الشركات.

وتأتي مطالب المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، بعد دعوة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف في رسالة موجهة إلى زملائه في دول الاتحاد الأوربي، إلى إرسال 250 ألف قذيفة مدفعية شهريا إلى أوكرانيا.

ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز": "أوكرانيا دعت الاتحاد الأوروبي إلى إرسال 250 ألف قذيفة مدفعية شهريا إلى كييف لسد النقص الحاد، الذي يمكن أن يحد من التقدم في ساحة المعركة".

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا هو حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

المصدر: نوفوستي