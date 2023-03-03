طبيب الرئيس الأمريكي: بايدن خضع لإزالة ورم جلدي سرطاني "صغير" في فبراير
AFP
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خضع الرئيس الأمريكي جو بايدن لعملية جراحية في فبراير لإزالة ورم جلدي صغير تبين أنه سرطاني بعد الفحص، وفق ما ذكر طبيبه اليوم الجمعة، موضحا أنه تمت إزالة كل الأنسجة السرطانية بنجاح.
وأوضح الطبيب كيفن أوكونر في تقرير نشره البيت الأبيض أن هذا الورم السرطاني الذي اكتشف وأزيل خلال فحص طبي روتيني للرئيس الأمريكي في 16 فبراير، هو ذات طبيعة "لا تميل إلى الانتشار أو التسبب في انبثاق نقائل سرطانية".
وأكد الطبيب أنه "لم يكن هناك حاجة إلى مزيد من العلاج".
المصدر: "فرانس برس"