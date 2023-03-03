السفير الروسي في بكين: الناتو يخطط لتقويض النظام الأمني والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

صرح السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف أن بلدان حلف شمال الأطلسي تخطط لتعزيز وجودها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتقويض النظام الأمني القائم والمستقر في المنطقة.

وقال السفير مورغولوف خلال مقابلة بثت على تلفزيون الصين المركزي يوم الجمعة: "أعلن حلف شمال الأطلسي في العام الماضي أن مجال مسؤوليته بات العالم بأسره. في الواقع، يقود أعضاء الناتو الوضع نحو تقويض النظام الأمني والمستقر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويقدمون بدلا من ذلك نظاما جديدا، يعتمد على الناتو والتكتلات المشابهة".

ولفت الدبلوماسي لتأسيس واحدة من هذه التكتلات وهي "أوكوس" (شراكة عسكرية ثلاثية تضم أستراليا ــ بريطانيا ــ الولايات المتحدة). وأوضح مورغولوف: "رسميا، تم تأطير التكتل باعتباره يهدف لتشكيل أسطول غواصات نووية أسترالية، لكن الهدف النهائي هو سحب إمكانات الناتو للمنطقة".

"نحن نعلم من تجربتنا الخاصة أن وجود الناتو لن يجلب الخير. التحالف ليس دفاعيا، وإنما كتلة عسكرية ستقوض السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

المصدر: تاس