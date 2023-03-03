محكمة أمريكية تقضي بسجن محام من عائلة شهيرة في مجال القانون مدى الحياة

حكمت محكمة أمريكية اليوم الجمعة، بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، على المحامي السابق أليكس مردوغ، بعد إدانته بقتل زوجته وابنه، بالرصاص في عام 2021.

وأوضح القاضي كليفتون نيومان، خلال جلسة النطق بالحكم على مردوغ، أنه اضطر إلى إزالة صورة لجد مردوغ من قاعة المحكمة لضمان محاكمة عادلة، حيث أن المتهم سليل العائلة الشهيرة في مجال القانون بولاية كارولينا الجنوبية

وقال القاضي: "لديك زوجة قد قُتلت، وابن قُتل بوحشية..أنت محام..من عائلة محترمة خدمت العدالة في هذا المجتمع لأكثر من قرن..شخص تتدلى صورة جده في الجزء الخلفي من قاعة المحكمة التي كان علي أن أصدر أمرا بإزالتها من أجل ضمان إجراء محاكمة عادلة من قبل كل من القضاة والدفاع".

وكان مردوغ يعمل محاميا، حيث عمل والده وأجداده، في منصب المدعي العام المحلي، خلال الفترة من 1920 إلى 2006.

وكان قد عثر على زوجة مردوغ، ماجي، وابنه بول (22 عاما)، قتيلين بالرصاص في ممتلكات العائلة في 7 يونيو 2021، بينما ادعى مردوغ أنه عثر على الجثتين بعد عودته من زيارة قصيرة لأمه المريضة في تلك الليلة.

المصدر: "سي إن إن"