الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على بكين إذا ثبت إمدادها لروسيا بالأسلحة

أعلن مصدر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات على بكين إذا تلقى تأكيدا بإمدادات الأسلحة الصينية إلى روسيا، وأن هذا هو الخط الأحمر الأخير للصين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول لم تذكر اسمه قوله: "هذا هو الخط الأحمر الأخير للصين إذا زودت روسيا بالأسلحة. وسيرد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات".

وأعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها مرارا عن قلقهم بشأن احتمال قيام الصين بتزويد روسيا بالأسلحة. واتهمت بكين الغرب بازدواجية المعايير في مسألة إمدادات الأسلحة من الصين إلى روسيا، لأن الغرب نفسه يقوم بتسليح أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، أن الولايات المتحدة، وليس الصين، من يزود الأسلحة بشكل مستمر ويزيد في تأجيج الأزمة الأوكرانية، مشددا أنه على واشنطن التوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحميل المسؤولية للآخرين.

وذكر الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في رده على سؤال حول خطط مزعومة لمساعدة الصين لروسيا، أن بكين نفت ذلك بشدة وليس هناك ما يضاف إلى ما قد قيل.

المصدر: تاس + RT