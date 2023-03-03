صحيفة سودانية: السفارة البريطانية تقدم إغراءات لطلبة درسوا في أوكرانيا بهدف تنظيم احتجاجات ضد روسيا

ذكرت صحفية "الراكوبة" السودانية نقلا عن مصادر أن السفارة البريطانية لدى السودان مولت وحاولت إقناع طلبة سودانيين درسوا في أوكرانيا، بتنظيم احتجاجات ضد روسيا أمام وزارة الخارجية.

ونقلت المصادر في الخرطوم أن هذه الخطوة التي قامت بها السفارة البريطانية تمت عن طريق ممثل لها وبالتزامن مع ذكرى مرور سنة على انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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إلى ذلك، أفاد أحد الطلاب الذين تم التواصل معهم من طرف ممثل السفارة البريطانية بأن البعض من هؤلاء الطلاب الذين تم اختيارهم والاتصال بهم ينخرطون في ما يعرف "تنسيقيات لجان المقاومة السودانية".

كما ذكر أن المسؤول البريطاني وعدهم بتأمين الاحتجاج وحمايتهم من قوات الأمن السودانية، فضلا عن إغرائهم بمبالغ مالية معتبرة في حال قبولهم للأمر.

وحسب تصريحات الطالب السوداني الذي رفض الكشف عن اسمه لدواع أمنية، فإن المسؤول البريطاني قد تحدث إليهم بلغة عربية واضحة وطلب منهم تشكيل منظمة وتسميتها رابطة الطلاب السودانيين في الجامعات الأوكرانية لقيادة الاعتصامات بطريقة منظمة.

المصدر: alrakoba.net