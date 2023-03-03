القوات الأوكرانية تحفر شريط خنادق جديدا قرب الحدود مع بيلاروس

شرعت القوات الأوكرانية بتعزيز تحصيناتها على الحدود مع بيلاروس، في منطقة ريفني، وبدأت في حفر خط ثان من الخنادق المضادة للدبابات وتدعيم حدودها بالكتل الخرسانية

ووفق ما كشفه رئيس الإدارة الإقليمية المحلية فيتالي كوفال، على قناة تيليغرام الخاصة به: "يجري حفر الخط الثاني من الخنادق المضادة للدبابات في منطقة ريفني بالقرب من الحدود مع بيلاروس. وفي كل يوم، يتم بناء تحصينات وهياكل هندسية هنا، وبالتالي يواصلون تعزيز الحدود الأوكرانية. كما يقومون ببناء حواجز باستخدام هياكل خرسانية خاصة".

وفي وقت سابق، ذكرت لجنة الحدود الحكومية في بيلاروس أن الجانب الأوكراني يواصل التلغيم الاستعراضي لأراضيه بالقرب من الحدود المشتركة. وأفاد فاليري ريفينكو، مساعد وزير الدفاع البيلاروسي للتعاون العسكري الدولي، بأن مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية تمركزت في المنطقة المجاورة مباشرة للقسم البيلاروسي الأوكراني من الحدود.

وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في وقت سابق، أنه ليس لديه خطط لإرسال قوات بيلاروسية إلى أوكرانيا.

المصدر: RT