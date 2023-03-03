مقتل شخص بانفجار داخل محكمة في الجبل الأسود

قتل شخص وأصيب 5 آخرون، اليوم الجمعة، في انفجار داخل محكمة في بودجوريتشا عاصمة الجبل الأسود.

وقالت الشرطة إن رجلا فجر عبوة ناسفة في محكمة في بودجوريتشا عاصمة الجبل الأسود، وقد قتل في الانفجار.

وقال سرجان كوراتش وهو ضابط شرطة كبير في العاصمة: "فجر عبوة ناسفة شديدة القوة عند دخوله مبنى المحكمة وتوفي على الفور"، مضيفا أن "هناك أيضا خمسة جرحى تم نقلهم إلى المستشفى ولا ينبغي أن تكون إصاباتهم خطيرة".

المصدر: أ ف ب