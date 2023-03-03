المتابعون يسألون عن حاله؟.. بايدن يضحك معزيا سيدة فقدت أبناءها وسكرتيرته الصحفية تبرر

عجزت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير عن تفسير سبب ضحك الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء إبداء تعاطفه مع امرأة مات أبناؤها بسبب تسمم بالفنتانيل.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض: "لقد أعرب الرئيس عن تعاطفه الليلة الماضية، إلا أن كلماته عادة ما يتم تشويهها. إنها نظرية مؤامرة".

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لكن تبرير كارين جان بيير أثار مزيدا من الغضب بين قراء Daily Mail، حيث كتب أحد المعلقين: "لقد ضحك على فقدان الوالدة لأبنائها بعد أن كرر عدة مرات ما يقوله. أمر مقزز". وكتب آخر: "لماذا تحاول كارين شرح شيء ما؟ إن أحدا لا يستمع إليها".

وأضاف مستخدم ثالث: "بعبارة أخرى، لم نسمع ولم نر ما سمعناه ورأيناه في حقيقة الأمر. هذه ليست إدارة، وإنما عرض للسيرك".

وتساءل آخر: "كيف يمكن للضحك أن يحرف الكلمات؟ إنها لا تعرف الفرق بينهما"، ولخص المشاركون في المناقشة أن "بايدن بلا قلب، لهذا لا يمكنه التعاطف مع أي شخص".

وكانت ريبيكا كيسلينغ قد قالت في جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع إن اثنين من أبنائها قد توفيا بعد تناول حبوب الفنتانيل مغشوشة. وألقت النائبة ماردجوري تيلور غرين باللوم على بايدن، الذي تقول إنه مسؤول عن حالة المخدرات في البلاد، وبالتالي متورط في الوفاة. ورد بايدن بأن الفنتانيل ظهر في الولايات المتحدة خلال عهد الإدارة السابقة، وعندما تحدث عن وفاة أبناء كيسلينغ ضحك. بعد ذلك طلبت منه المرأة اعتذارا عن ضحكه.

المصدر: نوفوستي