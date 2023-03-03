سويسرا تعمل على تسهيل صرف مادة الهيروين للمدمنين في الصيدليات

أعلنت السلطات السويسرية أنها ستعمل على تسهيل صرف مادة الهيروين الخاصة للعلاج، للمدمنين من خلال السماح بشراء جرعات محددة من الصيدليات وليس فقط المراكز المتخصصة.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الفيدرالي في سويسرا، اليوم الجمعة، أن "المجلس الفيدرالي يريد تبسيط الحصول على الهيروين الصيدلاني ... ويتعلق الأمر بجعل الإشراف العلاجي أكثر مرونة من أجل تلبية الاحتياجات المحددة للمرضى المسنين بشكل أفضل".

وبحسب المجلس الفيدرالي فإنه من المقرر أن "ينص التعديل على إمكانية الحصول على عدة جرعات في اليوم".

وكان القانون الذي يسمح بصرف الهيروين للمدمنين محل جدل واسع في سويسرا، خلال السنوات الأخيرة، واعتبره البعض استمرارا لما وصفوه بالسياسة الخطأ في التعامل مع ظاهرة الإدمان.

المصدر: وكالات