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رئيسي يعلن انتهاء أزمة تقنين المياه في بوشهر

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رئيسي يعلن انتهاء أزمة تقنين المياه في بوشهر
AFP
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن منع التوترات المائية هو واحد من أهم أولويات حكومته، معلنا انتهاء تقنين المياه في محافظة بوشهر.

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وقال رئيسي خلال افتتاحه عددا من المشاريع في محافظة بوشهر جنوب البلاد، إن حل مشكلة المياه والكهرباء للمواطنين تعد إحدى أهم واجبات الحكومة، مشيرا إلى أن حكومته استطاعت حل جزء كبير من مشكلة شح المياه في محافظة بوشهر.

وأعلن الرئيس الإيراني عن افتتاح مشروع تحلية المياه بطاقة 35 ألف متر مكعب في المحافظة، معلنا انتهاء أزمة التقنين في حصص المياه، وأشار إلى أن تنفيذ مشاريع إنشاء السدود والمياه بلغت كلفته 15 مليار دولار، حيث ستقوم الحكومة بمواصلة عملها في إنشاء البنى التحتية في محافظة بوشهر.

وكانت إيران شهدت احتجاجات شعبية في بعض المدن على خلفية نقص المياه والجفاف.

 

المصدر: وكالة فارس

 

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